Ovs, Generali al 3,2%, Fidelity al 2%, Jp Morgan al 2,2% con Ipo

MILANO, 11 marzo (Reuters) - Il gruppo Generali, Jp Morgan e il fondo Fidelity, sono entrati nel capitale di Ovs con quote superiori al 2% in sede di Ipo del gruppo di abbigliamento sbarcato in borsa lo scorso 2 marzo.

In particolare Generali detiene il 3,241% di Ovs, quasi interamente attraverso controllate, Fil Limited il 2,015% in gestione discrezionale del risparmio, e Jp Morgan il 2,2% in gestione non discrezionale del risparmio attraverso JP Morgan Asset Management (UK) Limited.