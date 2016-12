Ipo, Mobyt punta ad acquisizioni, titolo in calo in giorno esordio

MILANO, 5 marzo (Reuters) - Mobyt, la società di servizi di messaggistica che oggi ha debuttato sull'Aim di Borsa Italiana, intende utilizzare i 4,5 milioni di euro raccolti con l'Ipo per crescere, soprattutto attraverso acquisizioni.

"Vogliamo crescere sia per linee interne che per linee esterne, anzi più per queste ultime", ha spiegato l'AD Giorgio Nani a margine della cerimonia di quotazione.