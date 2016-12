Ipo, Mobyt ammessa a negoziazioni su Aim, debutta domani

MILANO, 4 marzo (Reuters) - Mobyt, società attiva nel settore Mobile Marketing&Service e in quello del web advertising, è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Aim di Borsa Italiana e debutterà domani.

Lo rende noto la società in un comunicato, aggiungendo che il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione, destinata a finanziare i piani di sviluppo del gruppo, ammonta a 4,5 milioni di euro, sottoscritti per il 60% da investitori istituzionali esteri.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 2,4 euro, prosegue la nota. Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 30,6 milioni.

Integrae Sim agirà in qualità di Nomad e responsabile del collocamento. Lo studio legale NCTM ha assistito l'emittente per quel che concerne la consulenza legale, mentre per la consulenza fiscale ha agito lo Studio Tarquini.