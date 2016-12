Tip vede ancora Ipo AAA in autunno-inverno 2015 - presentazione

Una presentazione, pubblicata sul sito della merchant bank e investment company in occasione del Frankfurt Midcap Event 2015, conferma inoltre che l'Ipo di Eataly è attesa fra il 2016 e il 2017 e quella di Roche Bobois fra il 2017 e il 2018.

La presentazione ripete, in parte, i contenuti della lettera agli azionisti, inviata il 28 gennaio scorso.

Fra le novità figura la valutazione dell'investimento in Hugo Boss (58 milioni).

Per quanto riguarda Tipo, iniziativa volta a investire in aziende con il potenziale di quotarsi in borsa, l'investment company rivela di aver inviato cinque lettere di interesse, a fronte di sessanta società contattate.