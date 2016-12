RPT-Telecom Italia, Banca Imi conferma Ipo torri, entro primo semestre

(aggiunge parola in titolo)

MILANO, 26 febbraio (Reuters) - Telecom Italia proseguirà con il piano per l'Ipo della società delle torri di trasmissione, Inwit, che dovrebbe approdare in borsa entro il primo semestre del 2015.

A chi chiedeva se l'operazione lanciata da Ei Towers su Ray Way avrà dei riflessi sul piano per l'Ipo di Inwit, Miccichè ha risposto: "Non credo che questa offerta possa modificare la volontà di Telecom".