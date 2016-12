Ovs punta a sbarco in borsa il 2/3, vede 2015 in utile - AD

MILANO, 16 febbraio (Reuters) - Ovs punta a sbarcare in borsa il prossimo 2 marzo e, chiuso il 2014 in utile, punta a raggiungere un risultato positivo anche nel 2015.

E' quanto spiegato dall'AD Stefano Beraldo durante la presentazione dell'Opvs, che potrebbe portare la società a raccogliere fino a 545 milioni di euro (604 milioni inclusa la greenshoe). L'offerta è partita venerdì 13 febbraio per la parte istituzionali, mentre si apre oggi 16 per quella retail.

"Saremo in utile già prima di questa Ipo", nell'esercizio che si è chiuso al 31 gennaio 2015, ha spiegato Beraldo. "E ci sono tutte le premesse" per chiudere in utile anche il 2015, ha aggiunto. La società ha archiviato i primi nove mesi dello scorso esercizio con una perdita di 20,3 milioni e l'esercizio 2013 con un rosso di 10,1 milioni.