PUNTO 2-Ovs punta a capitalizzazione fino a 1,2 mld euro, flottante al 45,5%

"L'emittente utilizzerà, in tutto o in parte i proventi derivanti dall'offerta per rimborsare l'indebitamento finanziario derivante dal vecchio contratto di finanziamento per un importo pari a circa 335 milioni di euro, tenendo conto che la restante parte sarà oggetto di rifinanziamento mediante erogazione del nuovo contratto di finanziamento", spiega la società nel paragrafo dedicato alle ragioni della quotazione, sottolineando che se con l'Ipo non saranno raccolti almeno i 335 milioni non si procederà alla quotazione.