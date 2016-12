Banzai, Ipo coperta parzialmente, esordisce con flottante al 47% grazie a piccoli soci

In una nota il gruppo ha comunicato che, nell'ambito del collocamento, sono pervenute richieste per 13,4 milioni di azioni su un totale di 16 milioni offerte. Si è quindi deciso di procedere al collocamento degli 8 milioni di azioni derivanti da aumento e non degli 8 milioni di azioni derivanti dalla vendita da parte degli azionisti. Banzai aveva già dichiarato che avrebbe dato priorità al collocamento primario.

Il segmento Star di Borsa Italiana è dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro e richiede un flottante minimo del 35%. In una circolare dello scorso 23 gennaio sulle modifiche del regolamento dei mercati, entrate poi in vigore il 9 febbraio, Borsa Italiana spiega infatti che ai fini del calcolo del flottante per le piccole e medie imprese non saranno tenute in considerazioni le partecipazioni inferiori al 5%, e non più sotto al 2%. La modifica segue la decisione di Consob di innalzare la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle Pmi dal 2 al 5%.