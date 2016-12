Ipo, gestore aeroporti Aena balza al debutto, vale oltre 10 mld

MADRID, 11 febbraio (Reuters) - Fiammata in borsa per il gestore di aeroporti spagnolo Aena, arrivato a valere 69,45 euro nel giorno del debutto, al termine di un'Ipo prezzata a 58 euro, massimo della forchetta indicativa.

Il collocamento ha visto la holding pubblica Enaire vendere il 44,6%, quasi esclusivamente a investitori istituzionali, per 3,88 miliardi di euro. La quota ceduta da Madrid, a seconda della domanda, può arrivare al 49%.

Si tratta della maggiore operazione di quotazione in Europa da quando Glencore ha raccolto 7,1 miliardi nel 2011. Ai prezzi di apertura Aena era valutata oltre 10 miliardi rispetto ai 10,5 miliardi e ai 5 miliardi, rispettivamente, della francese ADP e della tedesca Fraport, i due maggiori concorrenti europei.

Aena gestisce 46 aeroporti in Spagna e ha partecipazioni nello scalo londinese di Luton e in società di gestione in Messico e Colombia.