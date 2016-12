Alimentare, Nuova Castelli acquisisce Alival e punta alla borsa

Il nuovo gruppo ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro, più di mille dipendenti, e 20 stabilimenti in Italia per la produzione, il confezionamento e la stagionatura di formaggio.

"Si tratta di un'operazione che vede protagoniste due società che si integrano perfettamente, sia in termini di mercato che di prodotto" dice Luigi Fici, AD di Nuova Castelli. "Inoltre stiamo completando l'acquisizione di North Coast, società di distribuzione quotata alla Borsa di Varsavia . Grazie al contributo del nuovo socio Charterhouse Capital Partners, Nuova Castelli si propone di consolidare la presenza nel settore dei formaggi Dop e sviluppare la vendita in nuove aree geografiche, come Cina ed America".

In prospettiva, Fici guida il gruppo anche verso una eventuale quotazione in borsa, possibilmente quella di Milano. "E' lo sbocco naturale per crescere. I tempi sono quelli tecnici, in media due/tre anni".