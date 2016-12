Aena, problemi Ipo saranno risolti in pochi giorni - ministro

"Si tratta solo di una questione procedurale e non ha niente a che fare con la compatibilità o l'incompatibilità. Sono sicuro che sarà risolta in pochi giorni", ha spiegato de Guindos ai giornalisti a margine di una conferenza.

Secondo l'Expansion, i global coordinator dell'operazione hanno inviato ad Aena una lettera in cui spiegavano che sarebbe stato difficile per Aena sbarcare in Borsa il 12 novembre, come previsto, se il governo decidesse di cambiare la società di revisione PriceWaterhouseCooper.