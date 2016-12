Sorgente Res, delibera aumento fino a 600 mln a servizio Ipo

MILANO, 11 settembre (Reuters) - Sorgente Res, che ad agosto ha presentato il filing per quotarsi all'Mta con un'Ops, ha archiviato il primo semestre con un utile in calo a 280.000 euro (da 452.000) e un patrimonio netto in discesa a 398.000 euro (da 25,438 milioni del 31 dicembre), prima di una serie di conferimenti di immobili avvenuta a luglio.