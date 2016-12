Coin non in vendita, Ovs verso Borsa a novembre

MILANO, 8 settembre (Reuters) - Coin esclude la vendita della società dopo lo spin off da Ovs, che si prepara a sbarcare in Borsa il prossimo novembre.

In una nota il gruppo ha precisato che "lo sviluppo del piano rappresenta la priorità del management, tanto è vero che la società esclude che sia in corso in questo momento qualunque operazione o progetto di natura straordinaria, tantomeno, quindi, la cessione della società, ipotizzata da alcune voci di mercato".