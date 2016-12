RPT - Fca, data probabile per Ipo in Usa è 13 ottobre - Marchionne

RIMINI, 30 agosto (Reuters) - La data più probabile per lo sbarco sul mercato borsistico americano con l'Ipo di Fca a Wall Street è quella del 13 ottobre.

Lo ha detto l'AD di Fiat Sergio Marchionne, parlando a margine del Meeting di Rimini dove è intervenuto alla tavola rotonda conclusiva della manifestazione ciellina. Marchionne non ha neppure escluso l'ipotesi di un aumento di capitale per Fca - al momento non previsto - dicendo che una decisione sarà presa dal cda di fine ottobre.