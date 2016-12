PUNTO 1-Fineco, dividendo generoso in prossimi anni - AD

MILANO, 17 giugno (Reuters) - Fineco nei prossimi anni intende distribuire un dividendo generoso e punta a crescere in Italia per linee interne.

"Non viene fatto perché Fineco non ne ha bisogno, la società cresce bene ed è un business 'capital light'", ha detto Foti durante la conferenza.

L'AD ha inoltre spiegato che la società non ha adottato una politica dei dividendi per i prossimi anni, ma ritiene che "sia in grado di continuare ad avere una politica nella parte alta, generosa del mercato", nel rispetto dei ratio patrimoniali chiesti dalle autorità di sorveglianza.

La società vede opportunità di crescita per il futuro, soprattutto nei servizi per l'investimento e rigorosamente per linee interne. Escluse acquisizioni e l'espansione in altri paesi.