PUNTO 1-Fincantieri, risorse Ipo per crescere, no dividendi - AD

MILANO, 16 giugno (Reuters) - I proventi dell'Ipo di Fincantieri serviranno per rafforzare la sua struttura patrimoniale e finanziaria in modo da permetterle di sviluppare un portafoglio ordini da 9 miliardi e cogliere le opportunità di espansione.

E proprio perchè l'obiettivo principale è quello della crescita, il gruppo cantieristico non intende distribuire dividendi per almeno tre anni.

"Nel medio termine non abbiamo intenzione di dare dividendi", ha spiegato il Cfo Fabrizio Palermo, confermando quanto scritto nel prospetto informativo.

Successivamente l'AD di Fincantieri Giuseppe Bono ha spiegato che per medio periodo si intendono i prossimi tre anni. "Da tre anni in poi", ha detto durante la conferenza stampa che ha dato il via al roadshow.