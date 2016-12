Fincantieri, Cdp punta a rafforzamento azienda, non a fare cassa-Bassanini

"La Cdp non interviene per fare cassa quando investe, ma per sostenere l'economia del Paese e trasformare buone aziende in aziende leader nel mondo", ha detto Bassanini a margine di un convegno. "Lo Stato con la vendita di Fincantieri, Sace e la quota Simest a Cdp, ha incassato circa 10 miliardi, meno di due anni fa. Quell'incasso è stato usato in parte per ridurre il debito pubblico e in parte per accelerare la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione".