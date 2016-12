Fincantieri punta a incremento capacità produttiva - presidente

"Ci guardiamo intorno. Non siamo preda, semmai predatori. Non necessariamente bisogna fare nuove acquisizioni di capacità produttiva, si può incrementare la capacita produttiva dove esiste", ha poi spiegato a chi gli chiedeva di eventuali acquisizioni. "Abbiamo 21 cantieri in giro per il mondo. La capacita dei nostri cantieri è utilizzata solo in parte. Dobbiamo investire per essere forti in tutta la rete produttiva poi si vedrà".