PUNTO 2-Fincantieri potrà capitalizzare fino a 1,8 mld, flottante 38,2% -prospetto

Il gruppo cantieristico offrirà infatti fino a 703,98 milioni di azioni, derivanti per un massimo di 600 milioni da un aumento di capitale e per massime 103,98 milioni di azioni dalla vendita da parte dell'azionista Fintecna.

Una tale valutazione corrisponde a un rapporto EV/Ebitda 2013 pari a 5,4-6,4 volte e a un P/E 2013 pari a 17,1-21,9 volte, secondo il prospetto informativo. Il documento, pur sottolineando che non esistono altre società altrettando diversificate, riporta i multipli di società almeno in parte comparabili (come ad esempio Bae Systems, Babcock, Keppel, Roll Royce). Fincantieri ha un rapporto EV/Ebitda più basso di tutte le società citate nel prospetto, mentre rientra sostanzialmente nella media per quanto riguarda il rapporto P/E.