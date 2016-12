Fincantieri,ok Consob a prospetto, Ipo 16-27 giugno tra 0,78 e 1 euro

MILANO, 13 giugno (Reuters) - L'Ipo di Fincantieri partirà il 16 giugno per chiudersi il 27 ad un prezzo compreso tra un prezzo minimo non vincolante di 0,78 euro e un prezzo massimo vincolante di 1 euro per azione.

E' quanto emerge dalla nota che annuncia il via libera di Consob al prospettto informativo dell'offerta.

L'offerta globale ha per oggetto massime 703.980.000 azioni, in parte (massime 600.000.000 azioni) rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, in parte (massime 103.980.000 azioni), poste in vendita da parte di Fintecna.

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale è compreso tra un minimo (non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta) di 969 milioni ed un massimo vincolante di 1.242 milioni.

L'offerta globale consiste in un'offerta pubblica di un minimo di 140.780.000 azioni, pari a circa il 20% dell'offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti Fincantieri residenti in Italia e un contestuale collocamento Istituzionale di massime 563.200.000 azioni, pari a circa l'80% dell'offerta globale, riservato a investitori istituzionali in Italia ed all'estero.