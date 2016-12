Aeroporto Bologna, advisor a luglio, quotazione primavera 2015 - Tabellini

BOLOGNA, 12 giugno (Reuters) - L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha lanciato il bando per la nomina dell'advisor per lo sbarco in Borsa e conta di procedere alla scelta entro luglio, in modo da poter concludere il processo di quotazione la prossima primavera.

"Abbiamo lanciato il bando per l'advisor. Credo che entro giugno si possano avere le risposte, per decidere velocemente la scelta entro luglio. Sono 4-5 i nomi", ha dichiarato Tabellini.

"Sembra lontano, ma la primavera 2015 è dietro l'angolo per la fine del processo di quotazione nel segmento Star. Abbiamo l'advisor Ernest & Young che ci segue nell'integrazione del bilancio attuale e del bilancio per la presentazione in Borsa. Aeroporto di Bologna è il settimo in Italia e il quarto per il cargo e siamo determinati a crescere".