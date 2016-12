PUNTO 1-Cerved punta a crescita con M&A, il nodo del debito

MILANO, 9 giugno (Reuters) - Nei prossimi anni Cerved Information Solutions punta a crescere soprattutto attraverso piccole acquisizioni e intende distribuire agli azionisti la cassa che non sarà utilizzata per operazioni di M&A, anche se il debito continuerà a drenare una parte consistente delle risorse almeno fino al 2016.

Nella tappa milanese del road show dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, che porterà la società ad approdare in borsa il prossimo 24 giugno, i vertici del gruppo hanno spiegato che intendono crescere sviluppando il mercato corporate, aumentando le masse in gestione nel credit management, ma soprattutto realizzando operazioni di M&A.

"Abbiamo un track record molto interessante, abbiamo sempre integrato aziende, vogliamo continuare a farlo soprattutto in Italia", ha spiegato l'AD Gianandrea De Bernardis. "Parliamo di operazioni non enormi, altamente sinergiche e non rischiose", ha precisato.