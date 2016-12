Agronomia punta a sbarco su Aim, Ipo valorizza società 30-33 mln

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Agronomia, società che produce e commercializza insalate pronte all'uso, punta a sbarcare sull'Aim nelle prossime settimane in un'operazione che dovrebbe valorizzare la società tra i 30 e i 33 milioni.

Il flottante, tra il 10 al 25%, deriverà per un massimo del 15% dalla vendita di azioni da parte degli azionisti a investitori istituzionali e per un massimo del 10% da un aumento di capitale da collocarsi presso il pubblico retail. In concomitanza con il collocamento sarà deliberato un prestito obbligazionario fino a 10 milioni di euro.