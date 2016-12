Ipo, Zanetti punta a quotazione a novembre - presidente

MILANO, 31 marzo (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group (MZB) sta progettando lo sbarco in borsa a novembre per finanziare la crescita e le acquisizioni a livello internazionale.

La famiglia continuerà a controllare almeno il 60%, ha spiegato Zanetti, che sottolinea di voler cambiare la struttura azionaria per evitare instabilità in futuro. Il presidente spiega di avere due figli e di non volere che eventuali problemi familiari pesano sull'azienda: "Preferisco portare in borsa la società così in modo che ognuno di loro possa avere la sua parte e assicurare la continuità della società".