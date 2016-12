Anima punta a crescita organica, attenzione anche su M&A - AD

Parte infatti oggi l'offerta pubblica di vendita che dovrebbe portare sul mercato fino al 55% del capitale della società, quota che potrebbe salire fino al 63,25% in caso di esercizio integrale della greenshoe. L'intervallo di prezzo è stato fissato tra i 3,5 e i 4,5 euro per azione, che valorizzano la società tra 1,049 e 1,349 miliardi, corrispondenti a un rapporto P/E 2013 tra 8,8 e 11,3 volte.

"Il nostro piano è fortemente orientato alla crescita organica", ha spiegato Carreri, ricordando però come Anima sia nata da una serie di aggregazioni con altre società. "Quindi saremo sempre attenti alle possibilità che si presenteranno. In particolare guardiamo a società di gestione con un modello di business simile al nostro e che ci permettano di migliorare il nostro sistema distributivo". L'AD ha sottolineato che si potrebbe trattare di un'operazione simile a quella fatta con Creval. Nel 2012 Anima ha acquisito dal Credito Valtellinese Aperta Sgr e il 70% di Lux Gest.

Tuttavia la possibilità di crescita per linee esterne potrebbe essere limitata dal nuovo contratto di finanziamento da 175 milioni, stipulato a inizio marzo e con scadenza nel 2018, che prevede alcuni limiti alla realizzazione di operazioni straordinarie, che in linea generale devono avere il consenso delle banche finanziatrici (Banca Imi, Mps, UniCredit, MedioCreval Spa e Bpm). Lo stesso contratto, che sostituisce quello stipulato in precedenza in occasione dell'integrazione con Prima Sgr, prevede anche il divieto di acquisizioni con alcune eccezioni.