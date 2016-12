First Capital sottoscrive bond Bomi da 1,5 mln euro, obiettivo Ipo

MILANO, 28 marzo (Reuters) - First Capital e Madison Capital sottoscriveranno la maggioranza di un prestito obbligazionario da 1,5 milioni di euro emesso da Bomi Italia, gruppo attivo nella logistica e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute.

Il prestito obbligazionario, si legge in un comunicato dell'investment company, è triennale (2014-2017), ha un tasso fisso del 7,25% e ha associati warrant aventi diritto a sottoscrivere azioni ordinarie in sede di Ipo.

Si tratta del primo investimento di First Capital in un'azienda in fase di pre-Ipo.