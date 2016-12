Ipo avrebbe "più senso" per Fideuram che per Eurizon - Corcos

"La quotazione in borsa di Eurizon non credo avrebbe senso, avrebbe più senso quella di Fideuram", ha risposto Corcos ad una domanda sul futuro delle divisioni di risparmio gestito della banca che, dopodomani, presenterà il nuovo piano industriale.

Fra le linee di sviluppo che stanno a cuore all'AD c'è un'accelerazione dell'internazionalizzazione già avviata, con masse per 15 miliardi in Cina, 3 miliardi nell'est Europa e la presenza in Lussemburgo.

"Prima della quotazione il progetto per me più importante è quello della internazionalizzazione che avverrà, non tramite acquisizioni, ma solo per linee interne tramite Banca Fideuram e la divisione Banche Estere", ha concluso.