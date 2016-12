Ipo, Gala punta ad Aim con flottante fino a 20%

Nel documento, Banca Profilo vede il rapporto medio tra enterprise value ed Ebitda delle società comparabili nell'ordine di 5,7 volte per il 2013. La stessa banca stima l'Ebitda 2013 di Gala in 59,5 milioni. Sulla base di questi dati, l'enterprise value di Gala oscillerebbe intorno a 339 milioni.