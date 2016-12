PUNTO 1-Banche d'affari, Vtb rileva 9% Eidos, partnership Italia-Russia

Le due società, si legge in un comunicato pubblicato sul sito di Vtb e in una nota di Eidos, lavoreranno allo sviluppo del business dell'advisoring fra Italia e Russia, con estensione a tutta l'area dell'ex Unione Sovietica.

Nella nota diffusa da Eidos viene precisato che i due gruppi "intendono sviluppare un'offerta mirata di servizi di consulenza finanziaria per aziende e investitori italiani che puntano alla Russia e all'area del Russian Commonwealth... Condivideranno dati e informazioni con team congiunti per cooperare nei processi di quotazione in Borsa, in collocamenti di securities e in operazioni di M&A".