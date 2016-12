Ipo, GreenItaly1 punta a raccogliere 40 mln, su Aim entro fine anno

GreenItaly1 è la quinta Spac (Special purpose acquisition company) a presentarsi sul mercato italiano e si contraddistingue dalle altre perché un comparto ben definito per la società target, con la quale dovrà fondersi entro 24 mesi dall'Ipo.

La società obiettivo sarà un'azienda italiana di medie dimensioni operante nella green economy (ma non nel campo delle rinnovabili).

"Puntiamo a una società con un equity value pre-money superiore ai 100 milioni di euro e con un fatturato superiore ai 150 milioni di euro ede elvati tassi di crescita", spiega la fondatrice di Ir Top Anna Lambiase, precisando che sono state già individuate circa un centinaio di aziende come possibili target, in particolare nei campi dell'ecobuilding, della chimica verde, del lighting solutions e della gestione dei rifiuti.