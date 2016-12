PUNTO 1-Software, TeamSystem compra divisione Ibm da fatturato 20 mln

MILANO, 4 dicembre (Reuters) - L'italiana TeamSystem ha annunciato l'acquisizione di ACG, la divisione di Ibm Italia dedicata allo sviluppo e alla distribuzione di software gestionali per le aziende medie e medio-grandi.

Il marchio di software gestionali del colosso Usa, si legge in un comunicato, porta in dote a TeamSystem oltre 6.000 clienti - aziende tra i 100 e 2.000 dipendenti - e un fatturato di circa 20 milioni di euro.

Nata come software house più di trent'anni fa, TeamSystem opera nel software gestionale per aziende e professionisti, nonché nelle soluzioni di progettazione, nell'unified communication e nel settore formativo. Nel corso degli ultimi anni è cresciuta per linee interne ed esterne, attraverso diverse acquisizioni: 154 milioni di euro di fatturato nel 2012, circa 1.200 addetti, 31 sedi, oltre 650 partner selezionati e 120.000 clienti su tutto il territorio nazionale. TeamSystem fa capo a due fondi di private equity, HG Capital e Bain Capital, e al management, guidato dall'amministratore delegato Federico Leproux.