Ipo, ok Consob a prospetto Space, collocamento 4-13/12, prezzo 10 euro

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Space, la nuova Spac costituita in forma di special investment vehicle (Siv), ha ottenuto da Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo alla quotazione a Piazza Affari, segmento Miv.

Il collocamento istituzionale, si legge in un comunicato, ha per oggetto un numero di azioni ordinarie compreso tra un minimo di 10 milioni e un massimo di 13 milioni, incrementabile fino ad un massimo di 15 milioni, cui sono abbinati massimi 10 milioni di market warrant. L'operazione è rivolta esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti e di certi altri paesi.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato in 10 euro per azione.

Il collocamento partirà domani e terminerà il 13 dicembre, salvo proroga o chiusura anticipata.

Mediobanca e Morgan Stanley agiscono come joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Equita Sim è sponsor e joint lead manager. I consulenti legali sono Bonelli Erede Pappalardo e Proskauer Rose per Space e Clifford Chance per coordinatori, mentre Reconta Ernst & Young è la società di revisione.

Obiettivo di Space è raccogliere capitali per un massimo di 150 milioni di euro. Imprese target oggetto di interesse da parte di Space sono "società italiane di media dimensione non quotate, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare e, in caso, accelerare il percorso di crescita e sviluppo. Settori di particolare interesse, ma non esclusivo, sono: lusso, abbigliamento, arredamento, design, alimentare, biomedicale e industria meccanica avanzata.

Space è promossa da un team formato da Sergio Erede, fondatore dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, Gianni Mion, vicepresidente di Edizione Holding, Roberto Italia, chairman di Cinven in Italia, Carlo Pagliani, senior advisor di Morgan Stanley, ed Edoardo Subert, senior advisor di Rothschild.