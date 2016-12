Autostrade, Gavio designerà AD Tem e Brebemi, Intesa SP i presidenti

E' previsto "che le parti facciano quanto ragionevolmente in loro potere affinché venga perfezionata e divenga efficace la fusione tra Tem e AL e che venga quotata la società risultante dalla fusione". Vi sono "meccanismi di exit nell'ipotesi in cui la fusione e la quotazione non potessero essere realizzate".

Nel capitolo dedicato ai rischi, Gavio e Intesa sottolineano che TE "ha attualmente in corso negoziazioni relativamente ad un contratto di finanziamento strutturato sulla base di un'erogazione di tipo 'mini perm' della durata di 7/8 anni per un controvalore di circa 1 miliardo di euro, necessario per finanziare la costruzione e il completamento dell'infrastruttura autostradale". Se il finanziamento non dovesse andare in porto, l'iniziativa non sarà sostenibile. Inoltre, se il closing finanziario dovesse slittare oltre la fine dell'anno in corso, il contributo pubblico stanziato (330 milioni) potrebbe essere revocato.