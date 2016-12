PUNTO 1-Moncler, offerta già coperta oltre 12 volte - fonte

E' quanto spiega una fonte vicina alla situazione, dopo l'avvio dell'Opv del famoso brand di piumini lo scorso 27 novembre scorso. L'offerta dovrebbe concludersi il prossimo 11 dicembre, mentre il debutto in Borsa è previsto per il 16 dicembre.

A margine della tappa del roadshow a Milano di questa mattina, il presidente e ceo Remo Ruffini ha tuttavia detto che non intende rivedere la forchetta di prezzo o chiudere in anticipo l'offerta.

"No, vorrei continuare il roadshow perchè credo che non bisogna solo lavorare per vendere queste azioni, ma credo che davanti a me ci sia un futuro e vorrei coltivare un buon rapporto con i miei nuovi investitori", ha spiegato Ruffini.