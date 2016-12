Ipo, Leone Film su Aim con flottante 20%, obiettivo raccolta 12 mln

Si tratta di un'Ipo diversa dalle altre sull'Aim: è prevista, infatti, un'offerta al retail (meno di 5 milioni di euro), ovvero agli investitori online, che è in corso e si chiuderà domani. Dato che la normativa prevede che, in casi simili, il retail abbia quindici giorni di tempo per recedere, il book per gli investitori istituzionali si chiuderà il prossimo 13 dicembre. Il debutto è atteso per il 18 dicembre.