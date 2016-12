Fincantieri, per cessione quota Cdp preferisce Ipo - Bassanini

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Per la cessione di una quota Fincantieri la preferenza della Cdp va alla quotazione in borsa.

"Per Fincantieri posso dire che la preferenza è per una quotazione in borsa... E' una società che sta andando molto bene, è prima in Europa per portafoglio ordini", ha detto Bassini a margine di un convegno.