PUNTO 1-Gavio e Intesa SP, maggioranza in Tem e BreBeMi, poi fusione e Ipo

Gavio e Intesa Sanpaolo, si legge in un comunicato del gruppo di Tortona, hanno sottoscritto degli accordi per capitalizzare e definire la governance di Tangenziali Esterne di Milano (Tem, la holding) e Tangenziale Esterna Spa (TE, la società operativa), nonché Autostrade Lombarde (holding) e BreBeMi (società operativa), opere che complessivamente hanno un valore di circa 4 miliardi di euro.

Gavio e la banca hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un aumento di capitale di Tem per complessivi 96,1 milioni (45,6 milioni in capo a Satap e 17,7 milioni da parte di Sias, mentre i restanti 32,8 milioni verranno sottoscritti da Intesa).

Sias e Intesa, inoltre, si impegnano, rispettivamente, per 41,6 milioni e 14,8 milioni a sottoscrivere il finanziamento soci subordinato per complessivi 115 milioni.

Contestualmente, si legge in un comunicato di Impregilo , Itinera, altra società del gruppo Gavio, acquista il 3,74% di Tem per 4,7 milioni di euro e il 17,77% di TE per 39,1 milioni. Inoltre, Itinera valorizza la quota lavori nei progetti per circa 23,2 milioni.