PUNTO 1-Rete Telecom, negoziato formalmente aperto - Bassanini (Cdp)

MILANO, 25 novembre (Reuters) - La trattativa di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con Telecom Italia per l'acquisto di una partecipazione della società della rete della telefonia fissa è ancora formalmente aperta, ma i colloqui sono congelati.

Lo ha detto il presidente di Cdp, Franco Bassanini, a margine di un convegno a Milano, aggiungendo che per le partecipate Sace e Fincantieri, dopo l'annuncio sulle privatizzazioni del governo, si sta valutando la cessione a privati o il collocamento in borsa.

"A noi non è stato comunicato niente, il negoziato con Telecom Italia è formalmente aperto, non abbiamo comunicazione di una chiusura", ha detto Bassanini, parlando della rete Telecom. "E' chiaro che (i colloqui) sono congelati".

"Noi abbiamo già investito in Metroweb e abbiamo un programma di investimenti (nella rete) in alcune città", ha aggiunto. "Certo non si può pensare che Metroweb risolva da solo il problema della rete".