M&G Chemicals valutata tra 1,07 e 1,6 mld - rapporto Ipo

"Sulla base delle nostre stime, abbiamo fatto una valutazione del valore dell'equity (pre-money) tra 1,071 e 1,597 miliardi di euro ", dice Banca IMI in una rapporto visto da Reuters.

M&G Chemicals è il terzo produttore al mondo di resina PET utilizzata per le bottiglie di bevande come la Coca Cola. Mossi & Ghisolfi intende portare in borsa circa un terzo della controllata.