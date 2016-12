Mukki (Centrale latte Firenze) punta a Borsa per difendersi da "colonizzatori"

La società pubblica è partecipata per il 42,858% dal Comune di Firenze, per il 23,892 % da FidiToscana Spa, per il 18,416% dal Comune di Pistoia, per l'8,069% da Camera di commercio di Firenze, per il 6,759 % dal Comune e dalla Provincia di Livorno. Si avvia a chiudere il 2013 in linea con l'anno scorso, quando l'utile netto fu di 467.000 euro su ricavi totali per circa 95 milioni.