Private equity, NEIP III rileva 12,5% di Lafert (motori), obiettivo Ipo

L'operazione, si legge in un comunicato, è stata realizzata con una modalità mista (acquisto di azioni e sottoscrizione di uno strumento partecipativo).

I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

"L'azienda è cresciuta costantemente negli ultimi anni", ha commentato Fabrizio Trevisiol di Lafert, "grazie alla credibilità che Lafert ha saputo guadagnarsi a livello internazionale, con nuovi clienti e su nuovi mercati. L'obiettivo che ci siamo posti, compatibilmente con i mercati, è la quotazione in Borsa entro 2-3 anni per permettere alla nostra azienda ulteriori leve per la crescita".