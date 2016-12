Savino Del Bene punta a crescita, payout ratio visto a 34%-Mediobanca Sec.

"L'Ipo dovrebbe aiutare SDB a implementare completamente la sua strategia, il cui obiettivo finale è una crescita sostenibile dei volumi", si legge nel documento, dove si spiega che le strade per perseguire questo obiettivo sono principalmente tre: l'espansione del network con l'apertura di 15 muovi uffici, soprattutto nelle Americhe; l'aumento della quota di mercato in alcuni campi e l'espansione in nuovi, come l'oil & gas o la farmaceutica; il potenziamneto dei servizi.