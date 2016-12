Chrysler, BofA Merrill Lynch affiancherà JPMorgan nell'ipo

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Chrysler ha aggiunto Bank of America Merrill Lynch tra le banche che cureranno l'Ipo della casa Usa controllata da Fiat insieme a JPMorgan Chase.

Chrysler non ha commentato la notizia, che era stata già riportata dal Wall Street Journal.

La casa Usa ha inviato la documentazione per l'Ipo a fine settembre, dopo che non è stato raggiunto un accordo tra la controllante Fiat e il fondo Veba, secondo azionista di Chrysler, per l'acquisto della partecipazione nel gruppo statunitense.