Ipo Savino Del Bene, Nomura vede valore equity a 310-390 mln

E' quanto emerge dall'equity research predisposto dalla banca che agisce come global coordinator dell'Ipo assieme a Mediobanca e Mps Capital Services, e che Reuters ha avuto modo di consultare.

"Con Kuehne+Nagel, Panalpina e DSV come ovvi peer quotati, crediamo che la valutazione dovrebbe essere più vicina a quella di DSV", scrive Nomura, spiegando che la valutazione delle altre due società riflette anche la forza della valuta, il franco svizzero.

"Questo ci dà una forchetta di valutazione tra i 310 e i 390 milioni di euro per l'equity", si legge nel report.

La società punta a collocare circa il 31% del capitale, derivante per quasi il 40% da un aumento di capitale e per poco oltre il 60% dalla vendita di quote da parte degli attuali azionisti. Continua...