CORRETTO UFFICIALE-Fiat Ind., oggi ultimo giorno, da lunedì a Milano e NY CNH Industrial

MILANO, 27 settembre (Reuters) - Le negoziazioni delle azioni Cnh Industrial a New York e a Milano dovrebbero iniziare lunedì prossimo, dopo l'integrazione tra Fiat Industrial e CNH Global che sarà stipulata ad Amsterdam entro il 29 settembre. Oggi è dunque l'ultimo giorno di negoziazione di Fiat Industrial.

La data del 30 settembre per il possibile avvio delle negoziazioni era già stata indicata dal presidente Sergio Marchionne alcune settimane fa.

Le azioni Fiat Industrial saranno concambiate in azioni CNH Industrial nel rapporto di uno a uno. Inoltre ogni azione Fiat Industrial alla quale era stato attribuito, a richiesta del titolare, lo specifico codice ISIN IT0004936248 (ISIN Speciale), sarà concambiata dall'incorporante con un'azione ordinaria (cosiddetta "qualificata") più un'azione a voto speciale, che attribuisce al titolare un diritto di voto aggiuntivo ma non è trasferibile (salvo che in limitate ipotesi previste dallo Statuto CNHI).