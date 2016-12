M&A, giapponese Lixil compra tedesca Grohe per 3,06 mld euro

TOKYO/FRANCOFORTE/MILANO, 26 settembre (Reuters) - Il gruppo giapponese attivo nelle costruzioni Lixil ha annunciato l'acquisizione della tedesca Grohe, colosso nella produzione di sanitari, per 3,06 miliardi di euro.

Si tratta della maggiore acquisizione in Europa realizzata da un gruppo nipponico. Ma Lixil non è una neofita dello shopping nel vecchio continente: nel dicembre 2011, infatti, acquisì l'italiana Permasteelisa per circa 575 milioni di euro.