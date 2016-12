Tip in deciso rialzo, tocca max storico, Intermonte vede target 2,40

MILANO, 18 settembre (Reuters) - Prima parte di seduta in deciso rialzo per Tamburi Investment Partners. Attorno alle 11,40, il titolo della merchant e investment bank sale del 2,9%, a 1,88 euro, dopo aver segnato un massimo di 1,9180 euro, nuovo picco storico.

Intermonte ha pubblicato un report in cui avvia la copertura di Tip con rating buy e target price di 2,40 euro.

Il broker - che intitola il report 'A smart investor on italian excellences' - definisce la banca d'affari fondata da Gianni Tamburi "uno dei migliori 5-6 dealmaker sul mercato italiano negli ultimi dieci anni".

Nel report, Intermonte ricorda l'acquisizione del 14% di Ruffini Partecipazioni (a cui fa capo il 32% di Moncler) attraverso Clubsette Srl (52,5% Tip e il resto in mano a famiglie legate a Tamburi), con una valutazione implicita di Moncler di 2,3 miliardi. Il broker ricorda che Moncler ha in cantiere l'Ipo, "pianificata per novembre", e aggiunge di attendersi "un flusso di notizie positivo dalla quotazione alla luce delle valutazioni attraenti recentemente ottenute dai campioni del lusso italiano".