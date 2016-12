PUNTO 2-Fiat, filing Ipo Chrysler questa settimana, titolo soffre

MILANO, 16 settembre (Reuters) - Chrysler ha in programma di presentare la richiesta di ammissione alla quotazione questa settimana dopo che la controllante Fiat non è riuscita a trovare un accordo con l'altro socio Veba sul prezzo dell'acquisizione della sua partecipazione del 41,5%.

Già venerdì l'AD di Fiat e Chrysler Sergio Marchionne aveva dichiarato di non vedere una soluzione a breve con Veba, con cui è aperto un contenzioso per la valorizzazione di Chrysler. L'AD aveva parlato di quotazione in borsa "tecnicamente" possibile già quest'anno ma "più probabile" nel primo trimestre del prossimo. Oggi la dichiarazione, resa al Financial Times, che il filing per l'Ipo Chrysler dovrebbe avvenire "entro la terza settimana di questo mese" ha ulteriormente consolidato i timori del mercato.