Bollorè quoterà 10% divisione batterie auto il 30/10

PARIGI, 13 settembre (Reuters) - Il gruppo Bollorè intende quotare in Borsa il 10% della divisione di batterie per macchine elettriche il prossimo 30 ottobre per velocizzare il processo di crescita.

Bollorè ha aggiunto che l'Ipo non prevederà un aumento di capitale, che l'approdo in borsa di una quota maggiore non avverrà prima di 'qualche tempo' e che è ancora troppo presto per parlare di forchetta di prezzo.