PUNTO 1-Ipo, Italia Independent su Aim il 28 giugno, valutata 57 mln

E' quanto si legge in un avviso di Borsa Italiana, dove si precisa che il primo giorno di negoziazione delle azioni Italia Independent non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.

Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato in 26 euro ciascuna. La società fondata e controllata da Lapo Elkann si propone quindi di raccogliere 13,65 milioni di euro, dei quali 11,05 milioni derivano da un aumento di capitale e 2,6 dalla vendita di quote da parte degli azionisti, più altri 2,05 milioni nel caso di esercizio dell'opzione di over allotment.